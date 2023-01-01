Максим Артамонов В Перми 21 ноября прошел самый сильный снегопад за последние 8 лет За 12 часов выплала практически треть месячной нормы осадков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вторник 21 ноября стал для Перми рекорндным по количеству выпавших осадков. В городе был сильный снегопад за последние 8 лет. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-Центре Пермского университета.

По данным синоптиков, за 12 часов в городе выпало 13 мм осадков. Это почти треть месячной нормы.

Наибольшее количество выпавшего снега зафиксировано в Кунгуре (18 мм) и Оханске (17 мм).

В Лысьве — 15 мм, а в Перми, Бисере, Осе, Чермозе и Чернушке — 13 мм.

Снегопады прогнозируются в Пермском крае также 22 и 23 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.