Максим Артамонов Глава Перми рассказал о готовности города к снегопадам Подрядчики будут вывозить снег после спада дорожного движения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе прямого эфира ВКонтакте глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что в течение трёх дней подрядчики будут активно вывозить снег с городских улиц. Для этого рано утром 21 ноября был проведён первый штаб по уборке города, где были все подрядчики.

«Все прекрасно понимают важность уборки улиц. На данный момент в городе работает 141 единица техники. Накануне город был обработан реагентами, чтобы не было наледи. Сейчас у нас две первоочередные задачи: движение общественного транспорта, то есть уборка магистральных улиц, и чистка тротуаров», — рассказал Эдуард Соснин.

По словам чиновника, после спада дорожного движения подрядчики приступят к вывозке снега.

«Уверяю, что вся техника и персонал, которые у нас есть, будут выведены на улицу», — добавил Соснин.

Напомним, сегодня в Перми с утра начался обильный снегопад. И сейчас во всех районах города идёт работа по ликвидации его последствий. Подрядным организациям поставили задачу активизировать уборку снега и не допускать образования снежной каши и гололёда. Снег сметают и формируют валы, чтобы потом вывезти. Вечером 21 ноября в Перми из-за снегопада образовались 10-балльные пробки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.