Екатерина Артёмова В Перми на расчистку улиц от снега вывели 141 единицу техники Работы по снегоуборке ведутся во всех районах города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во всех районах Перми идёт работа по ликвидации последствий снегопада. Как сообщают в пресс-службе мэрии, подрядным организациям поставлена задача активизировать уборку снега и не допускать образования снежной каши и гололёда.

Ночью и утром, перед началом активного автомобильного и пешеходного трафика, на уборку города вышла 141 единица техники и 155 рабочих. Снег сметают и формируют валы для последующего вывоза. Особое внимание уделено расчистке тротуаров. Также подрядные организации проводят обработку реагентами, чтобы не допустить образования наледи. По данным городского департамента дорог и благоустройства, прошлой ночью в Перми было использовано 466 тонн противогололёдных материалов.

Константин Долгановский

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вся предстоящая неделя ожидается снежной. Сегодня, 21 ноября, в краевой столице может выпасть от 13 до 16 мм осадков. Высота снежного покрова к концу дня может превысить 10 см. В среду, 22 ноября, влияние южного циклона сохранится, по-прежнему будут умеренные и сильные осадки, которые продолжатся и в четверг, 23 ноября. В пятницу, 24 ноября, тыловая часть уходящего циклона также обеспечит выпадение небольшого снега с южным умеренным ветром.

Напомним, за содержание центрального планировочного района Перми сейчас отвечает дорожно-эксплуатационная служба КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта», подведомственного минтрансу региона. Работу по содержанию улично-дорожной сети в остальных частях города выполняет МКУ «Содержание объектов благоустройства».

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