Екатерина Артёмова
В Перми на расчистку улиц от снега вывели 141 единицу техники
Работы по снегоуборке ведутся во всех районах города
Во всех районах Перми идёт работа по ликвидации последствий снегопада. Как сообщают в пресс-службе мэрии, подрядным организациям поставлена задача активизировать уборку снега и не допускать образования снежной каши и гололёда.
Ночью и утром, перед началом активного автомобильного и пешеходного трафика, на уборку города вышла 141 единица техники и 155 рабочих. Снег сметают и формируют валы для последующего вывоза. Особое внимание уделено расчистке тротуаров. Также подрядные организации проводят обработку реагентами, чтобы не допустить образования наледи. По данным городского департамента дорог и благоустройства, прошлой ночью в Перми было использовано 466 тонн противогололёдных материалов.
По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вся предстоящая неделя ожидается снежной. Сегодня, 21 ноября, в краевой столице может выпасть от 13 до 16 мм осадков. Высота снежного покрова к концу дня может превысить 10 см. В среду, 22 ноября, влияние южного циклона сохранится, по-прежнему будут умеренные и сильные осадки, которые продолжатся и в четверг, 23 ноября. В пятницу, 24 ноября, тыловая часть уходящего циклона также обеспечит выпадение небольшого снега с южным умеренным ветром.
Напомним, за содержание центрального планировочного района Перми сейчас отвечает дорожно-эксплуатационная служба КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта», подведомственного минтрансу региона. Работу по содержанию улично-дорожной сети в остальных частях города выполняет МКУ «Содержание объектов благоустройства».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.