В Перми зафиксированы 10-балльные автомобильные пробки Сложная дорожная ситуация в краевом центре сложилась из-за сильных снегопадов Поделиться Твитнуть

Согласно сервису Яндекса, на дорогах Перми к концу рабочего дня 21 ноября ситуация с автомобильными пробками оценивалась в 10 баллов. Это означает, что город стоит, и пешком передвигаться быстрее, чем на машине.

Особенно в эти минуты затруднено движение на улицах Ленина, Дзержинского, Малкова, Боровой, Плеханова, Героев Хасана, Куйбышева и др.

Сложная дорожная ситуация в краевом центре сложилась из-за сильных снегопадов, которые начались в регионе в ночь на вторник. Несмотря на усилия подрядных организаций, на улицах и тротуарах образовалась снежная каша, с уборкой которой дорожная техника оперативно справиться не может.

В мэрии отметили, что во всех районах Перми идёт работа по ликвидации последствий снегопада. Сегодня перед началом активного автомобильного и пешеходного трафика на уборку города вышла 141 единица техники и 155 рабочих. Чтобы не допустить образования наледи, трассы обработали 466 тоннами противогололёдных материалов.

В минтрансе региона сообщили, что новое подразделение краевой дорожно-эксплуатационной службы (ДЭС) вывело в центрально-планировочный район Перми более 50 единиц спецтехники, работы продолжаются без перерыва, однако снег ложился уже через 10-15 минут после уборки. «Если бы техника не работала так интенсивно, снега было бы намного больше, что сделало бы проезд невозможным», — заявили в министерстве изданию perm.aif.ru.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, снегопады в Перми продлятся три дня. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, в среду может пройти ледяной дождь, и на дорогах образуется сильный гололёд.

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