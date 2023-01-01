На неделе в Пермском крае обещают морозы до -25 градусов И самый сильный за много лет гололёд Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Во вторник и среду, 21 и 22 ноября, в Пермском крае может выпасть до половины месячной нормы и более осадков, при этом возможны самые сильные за много лет гололёдные явления. Затем оттепель сменят морозы. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до -25˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Обильные снегопады, которые принесёт тёплый фронт с Чёрного моря, начнутся во вторник утром с южных районов. Там и на востоке региона осадки продлятся весь день, в этих территориях может выпасть 15-20 мм в виде снега за 12 часов. В Перми ожидается 8-13 мм осадков за 12 часов, то есть сформируется снежный покров высотой около 10 см. Температура воздуха днём будет от 0…-2˚ на крайнем юге, до -10˚ на севере, в Перми около -5˚.

В ночь на среду с юга подойдёт следующий тёплый фронт, с Каспия. За ним будет распространяться тропический воздух из Средней Азии, но в приземном слое с восточным ветром будет поступать холод. Поэтому при прохождении фронта есть вероятность переохлажденного дождя в южной части края и в Перми. Температура воздуха останется ниже 0˚ по всей территории края. На дорогах будет сильный гололёд.

В четверг снегопады, местами сильные, продлятся около суток. Осадки будут сопровождаться похолоданием. Если вечером в среду в Перми ожидается -4…-6˚, то к четвергу похолодает до -12˚.

В ночь на пятницу, по мере затока арктического воздуха похолодание усилится до -18˚, в Перми ожидается около -15˚. Осадки при этом прекратятся. Дневного прогрева почти не будет — температура поднимется лишь до -13˚. Пик похолодания ожидается в ночь на субботу — столбики термометров могут опуститься до -20…-25˚, на востоке есть вероятность ещё более сильных морозов.

В субботу ожидается выход циклона с запада, который принесёт новую порцию снегопадов и резкое потепление до 0…-3˚ на юге края. Впрочем, этот прогноз пока предварительный и может не состояться.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.