Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Объявлены победители питчинга фестиваля «Медвежонок» Пермские конкурсанты — в числе победителей Поделиться Твитнуть

В Перми прошёл финал питчинга — конкурсного отбора сценариев полнометражных игровых фильмов для детской и семейной аудитории, который проходил в рамках фестиваля детского и семейного кино и анимации «Медвежонок».

Как уже сообщал «Новый компаньон», на конкурс было подано более 100 сценариев, из которых в шорт-лист попали 18, в том числе два пермских — Льва Евлампиева и Валерия Колесова. По условиям питчинга, победителями стали три сценария, с авторами которых организаторы конкурса — Пермская кинокомиссия, онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания «Централ Партнершип» — заключат договоры авторского заказа на сценарную доработку проекта и подготовку его к съёмкам стоимостью 1 млн руб.

Победителями питчинга стали:

- Мария Кострова и её проект «Мишка-акробат» — про 11-летнего мальчика, которого вместо секции картинга мама отдаёт на бальные танцы;

- Давид Саядян и его проект «На старт! Внимание! Море!» — фильм в жанре роуд-муви про семейное путешествие;

- пермяк Лев Евлампиев и проект «Уборщик» — про выпускника школы, которому предстоит сделать непростой жизненный выбор.

Экспертный совет также принял решение о вручении специальных призов. Фонд военно-патриотического кино заключит договор на девелопмент стоимостью 500 тыс. руб. с двумя авторами:

- с пермяком Валерием Колесовым — на разработку приключенческого проекта «Мюнхгаузен: кругосветное путешествие», посвящённого эпизодам жизни легендарного путешественника в России;

- с Дмитрием Евдокимовым и Еленой Зограф — на разработку сценария «Куколка едет домой», рассказывающего драматическую историю детей блокадного Ленинграда.

Специальным призом от фестиваля «Медвежонок» был отмечен сценарий комедийного фильма Юлии Бочаровой «Поросёнок» — о мальчике, у которого из-за его свинского поведения на лице вырос пятачок.

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