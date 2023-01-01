Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермские сценаристы стали финалистами питчинга фестиваля «Медвежонок»
Победители получат по 1 млн рублей
Фестиваль детского и семейного кино «Медвежонок» прошёл в начале июня, однако его заключительное событие ещё впереди. 18 ноября состоится питчинг – финал конкурсного отбора сценариев полнометражных игровых фильмов для детской и семейной аудитории.
В течение четырёх месяцев после фестиваля конкурсная
комиссия принимала заявки от авторов со всей страны. Было прислано более 100
сценариев, из них в шорт-лист вошло 18.
Авторы-финалисты 18 ноября лично представят свои идеи членам жюри. По итогу
очной защиты эксперты киноотрасли определят троих победителей, сценарии которых
профинансируют организаторы питчинга: Пермская кинокомиссия, онлайн-кинотеатр
Okko и кинокомпания «Централ Партнершип». Каждый из кинопроизводителей
приобретёт один из трёх лучших сценариев, с его автором будет заключён контракт
на 1 млн руб., и сценарий будет передан в производство.
В финальный этап питчинга вышли два пермяка: студент
продюсерского отделения Пермского филиала Высшей школы экономики Валерий
Колесов и Лев Евлампиев.
По словам генерального директора Центра развития
кинопроизводства Алёны Волковой-Семериковой, питчинг такого масштаба –
уникальное событие для российских регионов, нигде, кроме Москвы и
Санкт-Петербурга, подобные мероприятия до сих пор не проводились.
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