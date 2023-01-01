Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские сценаристы стали финалистами питчинга фестиваля «Медвежонок» Победители получат по 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фестиваль детского и семейного кино «Медвежонок» прошёл в начале июня, однако его заключительное событие ещё впереди. 18 ноября состоится питчинг – финал конкурсного отбора сценариев полнометражных игровых фильмов для детской и семейной аудитории.

В течение четырёх месяцев после фестиваля конкурсная комиссия принимала заявки от авторов со всей страны. Было прислано более 100 сценариев, из них в шорт-лист вошло 18. Авторы-финалисты 18 ноября лично представят свои идеи членам жюри. По итогу очной защиты эксперты киноотрасли определят троих победителей, сценарии которых профинансируют организаторы питчинга: Пермская кинокомиссия, онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания «Централ Партнершип». Каждый из кинопроизводителей приобретёт один из трёх лучших сценариев, с его автором будет заключён контракт на 1 млн руб., и сценарий будет передан в производство.

В финальный этап питчинга вышли два пермяка: студент продюсерского отделения Пермского филиала Высшей школы экономики Валерий Колесов и Лев Евлампиев.

По словам генерального директора Центра развития кинопроизводства Алёны Волковой-Семериковой, питчинг такого масштаба – уникальное событие для российских регионов, нигде, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, подобные мероприятия до сих пор не проводились.

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