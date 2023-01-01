Объявлены победители фестиваля «Медвежонок» Поделиться Твитнуть

В Перми объявлены победители Первого всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», который проходил с 1 по 4 июня. О нём ранее писал «Новый компаньон».

Профессиональное жюри — 10 выдающихся деятелей российского кино — присудило фильму «Финник» победу в номинациях «Лучший художник анимационного фильма» (Сергей Чернов) и «Лучший сценарий анимационного фильма» (Татьяна Белова), а фильм «Девочка Нина и похитители пианино» победил в категориях «Лучший сценарий полнометражного фильма» и "Лучшая операторская работа» (Юрий Клименко).

Лучшим режиссёром анимационного фильма стал Виктор Глухушин («Бука — моё любимое чудище»), а полнометражного фильма — Александр Котт («Чук и Гек. Большое приключение»).

За вклад в развитие киноиндустрии в Пермском крае профессиональное жюри наградило губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Результаты в последней номинации, среди сценаристов, будут определены до конца августа.

По мнению детского жюри, лучшим анимационным фильмом стала картина «Яга и книга заклинаний», лучшим полнометражным фильмом — картина «Мой папа — вождь». Лучший герой анимационного фильма по выбору детского жюри — Котофей («Яга и книга заклинаний»), а в полнометражных фильмах — это Елисей из картины «Артек. Большое путешествие» и Коля из «Легенд Орлёнка».

Свой выбор сделали и зрители. По их мнению, лучший полнометражный фильм — «Артек. Большое путешествие», лучший анимационный фильм — «Яга и книга заклинаний», лучший сериал — «Манюня», а лучший в программе «12+» — фильм «Голова-жестянка».

Все победители получили награды в виде статуэток медвежат, напечатанных на 3D-принтере в одной из пермских мастерских.

Как сообщили организаторы, благодаря пожертвованиям гостей и участников фестиваля благотворительному фонду «Берегиня», удалось собрать более 590 тыс. руб. Эти средства помогут подопечным фонда — детям с тяжёлыми заболеваниями. В частности, на них смогут оплатить срочные авиаперелёты, покупку лекарств и медицинские обследования.

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