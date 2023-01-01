В Добрянке прощаются с погибшим в спецоперации Александром Емандыковым Поделиться Твитнуть

Александр Емандыков

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С 11 час. 21 ноября в ДКиС им. В.А.Ладугина в Добрянке Пермского края проходит прощание с погибшим в ходе СВО жителем города Александром Емандыковым.

Он родился 12 июля 1990 года в д. Слобода Афанасьевском районе Кировской области. Жил и учился в д. Самозванка Сивинского района Прикамья. После окончания школы получил профессию «Оператор связи» в профучилище № 61 в Верещагино.

В 2009 году Александр ушёл служить в армию в город Североморск. После срочной службы он заключил контракт с ВМФ в должности старшины 2 статьи.

Александр был участником боевых действий в Сирии. Имеет награды. С 1 октября 2022 года Александр воевал в зоне СВО.

«Александр был добрым, жизнерадостным, отзывчивым человеком. Для сослуживцев верным товарищем, другом, настоящим патриотом. Человек слова и дела. У Александра остались мама, сестра, жена и трёхлетний сын. Он был для семьи открытым, добрым, любящим мужем, папой, сыном, зятем, братом», — об этом рассказали в местной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Ранее сообщалось, что в спецоперации погибли отец и сын из Большесосновского округа Прикамья.

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