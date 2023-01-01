В спецоперации погибли отец и сын из Большесосновского округа Прикамья Информация о дате и месте прощания будет объявлена дополнительно Поделиться Твитнуть

ефрейтор Илья Басманов и рядовой Дмитрий Басманов

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на Украине 14 ноября 2023 года погибли ефрейтор Илья Басманов и рядовой Дмитрий Басманов. О смерти земляков сообщили в администрации Большесосновского муниципального округа Пермского края.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Ильи и Дмитрия. Они навсегда останутся в наших сердцах и в нашей памяти!» — говорится в информации властей ВКонтакте.

В комментариях к посту отмечается, что на фронте погибли отец и сын.

Информация о дате и месте прощания будет объявлена дополнительно.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации на территории Украины погиб уроженец Елово рядовой Константин Барашков.

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