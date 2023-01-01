Максим Артамонов В спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края Константин Барашков Его убили 8 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Еловского муниципального округа

В зоне спецоперации на территории Украины погиб уроженец Елово рядовой Константин Барашков. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на администрацию Еловского муниципального округа.

По данным местных властей, Константин Барашков погиб 8 ноября этого года. Подробности не уточняются.

Церемония прощания с погибшим состоится 19 ноября. Траурный митинг начнётся в 12:30 в Доме досуга села Плишкари, после чего, в 13:00, в храме Илии Пророка.

Администрация Еловского муниципального округа выразила соболезнования родными и близким Константина Барашкова.

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