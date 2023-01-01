Алёна Бронникова Губернатор Прикамья внёс изменения в состав краевого совета по культуре Анна Волк заняла место Довлета Анзарокова Поделиться Твитнуть

Анна Волк / фото из соцсетей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс изменения в состав общественного совета при региональном министерстве культуры. Соответствующий указ подписан 20 ноября.

Состав совета покинул Довлет Анзароков, прежний генеральный директор Пермского театра оперы и балета. Его место заняла новый директор учреждения Анна Волк.

Из состава совета также был выведен бывший вице-мэр Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов. На освободившееся место введена действующий заместитель градоначальника в социальной сфере Екатерина Мальцева.

Напомним, занимавший пост гендиректора Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков был уволен 10 мая 2023 года. Новым руководителем стала Анна Волк, контракт с ней заключён на один год.

В августе стало известно, что вице-мэр Перми Алексей Грибанов перейдёт на должность советника главы города. Вместо него социальный блок администрации возглавила Екатерина Мальцева.





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