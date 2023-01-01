Максим Артамонов Администрация Перми: городские службы готовы к сильным снегопадам На город обрушились обильные осадки, которые продлятся три дня Поделиться Твитнуть

Сегодня в ходе «Часа депутата» на пленарном заседании Пермской городской думы и.о. заместителя главы Перми Дмитрий Мясоедов, заявил, что город готов к зиме. Об этом он сообщил после отчёта по реализации мероприятий по повышению уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения Перми в 2023 году.

После доклада спикер гордумы Дмитрий Малютин спросил о готовности города к «нормальному функционированию при снежных осадках».

«Как ваша оценка — город готов к тому, чтобы у нас не было пробок, чтобы движение не было нарушено?» — спросил Малютин.

Дмитрий Мясоедов пояснил, что в администрации «давно готовы, на самом деле».

«Знаем и чётко понимаем, как работать при таких погодных условиях. Штат необходимой дорожной техники у нас есть, необходимый запас противогололёдных материалов у нас есть. По поводу сегодняшней ситуации. Мы её заранее с коллегами разобрали, провели ряд мероприятий, которые направлены в первую очередь на недопущение накатов. Эта работа у нас планово ведётся. Мы готовы», — заявил чиновник.

Отметим, сегодня утром на Пермь обрушился снегопад, город встал в 9-балльных автомобильных пробках. По сведениям сервиса Яндекс.Пробки, в разных частях города на дорогах произошло много аварий.

Ранее синоптики сообщали, что в Перми с 21 по 23 ноября пройдут обильные снегопады, уже во вторник сформируется снежный покров высотой 10 см, а в среду возможен переохлажденный дождь и самый сильный за несколько лет гололёд на дорогах.

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