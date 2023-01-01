Главой Оханского городского округа Прикамья избран Дмитрий Байдин За него проголосовали все депутаты местной думы Поделиться Твитнуть

Дмитрий Байдин

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Главой Оханского ГО Пермского края стал Дмитрий Байдин. За кандидатуру действующего главы округа 21 ноября единогласно проголосовали депутаты местной думы. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Напомним, должность главы администрации Байдин занимает с 2015 года.

Вторым кандидатом на пост мэра был заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Михаил Яшин. Всего на конкурс по избранию главы Оханска подавали документы четыре человека.

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