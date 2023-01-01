Максим Артамонов На конкурс по избранию главы Оханска подали документы четыре кандидата Двое из них — руководящие чиновники местной администрации Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс. Карты

На должность главы Оханского городского округа претендуют четыре кандидата. Документы для участия в конкурсе на должность руководителя муниципалитета подали действующий глава местной администрации Дмитрий Байдин, заместитель главы по вопросам ЖКХ Михаил Яшин, самозанятая Ирина Пономарёва и Павел Иванов. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Конкретное место работы последнего претендента не сообщается. Известно лишь, что он «работает по договорам гражданско-правового характера в сфере аренды, межевания и распоряжения землей».

Конкурс-испытание кандидатов назначено на 16 ноября. Через несколько дней, 21 ноября, состоится заседание местной думы, на котором депутатам предстоит избрать нового главу округа.

Напомним, 20 сентября депутаты думы Оханского городского округа выбрали председателя. Им вновь стал начальник Оханского управления Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Андрей Зубриков.

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