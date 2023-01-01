Максим Артамонов Оханскую думу вновь возглавил Андрей Зубриков Депутаты переизбрали его на первом заседании нового созыва Поделиться Твитнуть

На первом заседании думы Оханского городского округа, которое состоялось 20 сентября, председателем вновь избран начальник Оханского управления Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Андрей Зубриков. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Кроме того, Зубриков делегирован в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Андрей Зубриков родился в 1964 году. Окончил Пермский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства».

До избрания на пост главы работал председателем колхоза «Ленинский путь».

Напомним, 19 сентября на первом заседании думы Краснокамского городского округа председателем был переизбран директор Краснокамского полиграфического комбината Дмитрий Чеплыгин.

В июне этого года сразу несколько председателей местных дум в Пермском крае досрочно сложили свои полномочия, например в Ильинском, Кочёво и Суксуне.

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