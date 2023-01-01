На пост главы Оханска претендуют действующий мэр и его зам Ещё два кандидата отсеяны конкурсной комиссией Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс. Карты

В Оханске Пермского края конкурсная комиссия 16 ноября определила двух кандидатов на пост главы округа. На должность претендуют действующий глава муниципалитета Дмитрий Байдин и его заместитель по вопросам ЖКХ Михаил Яшин. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Кто из чиновников возглавит территорию, станет ясно 21 ноября, в этот день вопрос по избранию главы округа рассмотрят депутаты местной думы.

Ранее на конкурс по избранию главы Оханска подавали документы четыре кандидата. Помимо руководящих чиновников местной администрации на должность руководителя муниципалитета претендовали самозанятая Ирина Пономарёва и работающий по договорам гражданско-правового характера в сфере аренды, межевания и распоряжения землёй Павел Иванов.

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