Алёна Бронникова Пермяки получили фейковые сообщения от имени главы Орджоникидзевского района Администрация Перми просит быть бдительными и проверять информацию Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Жителям Перми в мессенджерах стали поступать сообщения от имени главы Орджоникидзевского района Евгения Карабатова. В администрации города предупреждают, что аккаунт, с которого пишут мошенники, на самом деле не принадлежит чиновнику.

«Появилась информация, что пермякам в мессенджеры начали поступать сообщения сомнительного содержания якобы от имени главы Орджоникидзевского района Евгения Карабатова. Это обман. Данный аккаунт не принадлежит Евгению Карабатову», — сообщают в мэрии.

Администрация Перми

Пермяков просят проверять информацию. В краевом правительстве ранее отмечали, что злоумышленники под видом представителей власти требуют от людей перевести деньги или сообщить личные данные. Однако чиновники не связываются с гражданами через мессенджеры и никогда не просят деньги или личные данные под различными предлогами.

Случай с Евгением Карабатовым уже не первый. Обращения поступали и якобы от имени министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, и первого заместителя главы администрации Перми Ольги Андриановой, начальника ИГЖН Пермского края Александра Евсюкова и министра ЖКХ и благоустройства Прикамья Артёма Балахнина.





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