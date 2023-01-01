Екатерина Артёмова Власти Перми ищут поставщика световых скульптур к Новому году Оборудование для трёх фигур оценили в 733,7 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

аукционная документация

Краевое ГКУ «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на поставку оборудования для создания объёмных световых украшений. Непосредственным заказчиком выступает департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми. По информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 733,7 тыс. руб. Заявки будут приниматься до 27 ноября включительно.

Как следует из технического задания, победителю аукциона нужно будет поставить оборудование для трёх световых скульптур: «Медведь», «Медвежонок» и «Олень». Фигуры должны состоять из стального каркаса с полимерным покрытием, обмотанного светодиодной нитью с мерцающим или постоянным свечением. Поставку необходимо осуществить в течение 10 дней с момента заключения контракта.

Ранее в администрации Перми сообщали, что в Новому году в краевой столице появится более 3 тыс. новогодних элементов, в том числе 25 новых крупных световых конструкций и 35 декоративных консолей.





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