Екатерина Артёмова В Перми к Новому году установят новые световые объекты и декорации Всего в краевой столице появится более 3 тысяч новогодних элементов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В администрации Перми сегодня прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Нового года. Как сообщает пресс-служба мэрии, праздничное оформление краевой столицы завершится к середине декабря. Планируется усилить оформление районных улиц, парков и скверов, а также украсить новые локации и создать новые новогодние маршруты. Всего в городе появится более 3 тыс. новогодних элементов, в том числе 25 новых крупных световых конструкций и 35 декоративных консолей.

Администрация Перми

Новое праздничное оформление появится, в частности, на Соборной площади. Впервые будет украшен сквер им. В. Татищева. Из новых декораций, анонсированных администрацией: «Фонтан Величественный» перед Театром-Театром, «Ротонда» и «Лесная симфония» на площади перед Законодательным собранием, «Фонтан воздушный» на площади Гайдара, «Царский стиль» в Театральном саду, «Световой фонтан» на Комсомольской площади, «Шар» на площади у Дворца Молодёжи, «Созвездия» в амфитеатре на набережной Камы, консоли «Спираль» на фонарных столбах по ул. Маршала Рыбалко. Появятся также две арки: арка-портал «Подарок» на территории аэропорта Большое Савино и арка «Ретро велосипед» около цирка.

Администрация Перми

Помимо этого, свето-иллюминационными элементами украсят маршруты в Ленинском, Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском, Дзержинском и Кировском районах. Также световыми консолями и арт-объектами будут оформлены территории Орджоникидзевского района и посёлка Новые Ляды.

Ранее завершился монтаж декорации «Театральная люстра» перед органным залом. Сегодня начался монтаж главной ели на эспланаде. Сообщалось, что в этом году её установка обойдётся в 3,5 млн руб. Новые новогодние ели появятся также на дорожной развязке по ул. Спешилова и на площади у цирка.

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