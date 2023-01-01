Алёна Бронникова Власти Березников выделят 5,5 млн рублей на уличное видеонаблюдение Камеры установят для обеспечения безопасности и борьбы с вандализмом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В следующем году власти Березников планируют выделить 5,5 млн руб. на установку уличного видеонаблюдения. Как сообщил глава города Алексей Казаченко в своих соцсетях, камерами будут оборудованы игровые комплексы и спортивные площадки на общественных территориях, Советская площадь и сквер в Любимове.

«За счёт местного бюджета — только камеры. Хранение данных, работу серверов обеспечивает край в рамках проекта «Безопасный город». Информация в режиме реального времени. Круглосуточный контроль. Оперативное реагирование», — написал Казаченко.

По его словам, в 2023 году камеры установили на 12 объектах, в том числе на площади Первостроителей, в городском парке, на мемориале Победы. Ранее сообщалось, что видеонаблюдением на территории Березников на данный момент обеспечено 20 детских и спортивных площадок, объекты в парках, скверы и дворы.

Всё происходящее в реальном времени передаётся в Единую дежурно-диспетчерскую службу, операторы которой круглосуточно следят за обстановкой. В экстренных случаях информацию сообщают в правоохранительные органы. Кроме того, видеоархив помогает расследовать происшествия и идентифицировать правонарушителей.

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