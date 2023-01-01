На детских площадках Березников установили круглосуточное видеонаблюдение Оно обеспечит безопасность и сократит случаи вандализма Поделиться Твитнуть

На 20 детских и спортивных площадках Березников в Пермском крае установили видеокамеры. Теперь под видеонаблюдением находятся объекты в городском парке культуры и отдыха, Комсомольском парке, Треугольном и Рябиновом скверах, в сквере на перекрестке улиц Юбилейной и Свердлова, в районе стадиона школы № 10 и во дворах жилых домов. Работы выполнила пермская компания «ВИПАКС». Камеры обеспечат безопасность и сократят случаи вандализма, отметили в пресс-службе компании.

Всё происходящее в реальном времени передаётся в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Её операторы круглосуточно следят за обстановкой и сообщают об экстренных ситуациях в правоохранительные органы. Кроме того, видеоархив помогает расследовать происшествия и идентифицировать правонарушителей.

Как напомнили в пресс-службе краевого правительства, ранее с применением оборудования этой же компании в Березниках был создан единый мониторинговый центр, контролирующий территорию детских садов города. Также системы видеонаблюдения компании «ВИПАКС» установлены в школах Перми, Москвы и Санкт-Петербурга, парке им. Горького в Перми, спортивном комплексе «Олимпия», а также на объектах промышленных предприятий «Сибур-Химпром», «Лукойл» и др.

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