Алёна Бронникова В Перми открыли памятник изобретателю «Смерча» Юрию Калачникову Бюст установили в сквере, названном в честь конструктора Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Дмитрия Махонина

В Мотовилихинском районе Перми открыли памятник конструктору Юрию Калачникову. Церемония состоялась 19 ноября, в День ракетных войск и артиллерии.

«Имя Юрия Николаевича неразрывно связано с "Мотовилихинскими заводами", где он долгие годы был главным конструктором, и Мотовилихинским районом Перми — он жил в доме по ул. Розалии Землячки, 12. Теперь сквер рядом с этим домом носит его имя, здесь же установлен и памятник», — сообщил в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В минувшие выходные в краевой столице также состоялась первая Международная научно-практическая конференция «Калачниковские чтения». Эксперты обсудили изучение артиллерийского дела.

В конце октября Общественный совет по топонимике одобрил предложение Пермского госархива социальной политической истории установить памятник конструктору Юрию Калачникову в сквере в Мотовилихе (створ улиц Лебедева, Землячки и Уральской). Сквер уже носит имя Юрия Калачникова. Тогда же был представлен проект бюста пермского конструктора.

Администрация Перми





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.