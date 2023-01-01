Совет по топонимике одобрил установку в Перми памятника изобретателю «Смерча» Монумент конструктору Калачникову появится в сквере его имени Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми Общественный совет по топонимике одобрил предложение Пермского госархива социальной политической истории установить памятник конструктору Юрию Калачникову в сквере в Мотовилихе (створ улиц Лебедева, Землячки и Уральской). Сквер уже носит имя Юрия Калачникова.

На представлении проекта директор архива Сергей Неганов отметил, что Юрий Калачников прошёл путь от инженера-конструктора до главного конструктора «Мотовилихинских заводов». Вплоть до 1995 года он руководил разработкой артиллерийского оружия нового поколения. Помимо основной деятельности, Юрий Калачников также занимался научно-преподавательской работой, был удостоен ордена Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени и является лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР. Под его руководством были разработаны боевые и транспортно-заряжающие машины систем залпового огня «Ураган» и «Смерч», артиллерийская часть 240-мм первого в мире самоходного миномета «Тюльпан», семейство 120-мм артиллерийских орудий «Нона», 152-мм буксируемая пушка 2А36 «Гиацинт-Б» и её вариант — артиллерийская часть 2А37 для самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С». Кроме того, самая мощная в мире РСЗО «Смерч» была принята на вооружение в 1987 году и до сих пор уникальна.

Установить памятник планируется за счёт средств благотворителей, сообщили в пресс-службе мэрии.

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