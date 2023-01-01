При обыске на заводе «Телта» не нашли жёсткие диски с бухгалтерскими отчётами Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

В результате обыска помещений Пермского телефонного завода «Телта» сотрудники правоохранительных органов не обнаружили жёсткие диски с программой «1С: Предприятие», следует из материалов уголовного дела. Согласно данным Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, из серверной диски были изъяты неустановленными лицами, и после начала обыска система перестала функционировать. Местонахождение дисков остаётся неизвестным. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в качестве подсудимых по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурируют бывший совладелец предприятия Игорь Морозов, главный бухгалтер Елена Гришина и генеральный директор Алексей Высоков. По версии следствия, они вместе с представителями министерства обороны причастны к хищению денежных средств при исполнении контрактов на поставку военных телефонных аппаратов в период с 2014 по 2023 год. В конце июля суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении подозреваемых под стражу.

Согласно информации, представленной Главным военным следственным управлением, документы свидетельствуют о использовании на производстве отечественных комплектующих, однако фактически в изделия были установлены более дешёвые китайские детали. Свидетельские показания и оперативные данные ФСБ подтверждают вину подозреваемых.

Суд продлил срок содержания под стражей топ-менеджеров до второй половины декабря 2023 года.

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