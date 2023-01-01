Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Первые два речных судна «Валдай» доставят в Пермь в 2024 году Они должны прибыть в регион до завершения навигации Поделиться Твитнуть

В Пермский край в 2024 году должны быть доставлены первые два речных теплохода на подводных крыльях «Валдай». Об этом сообщил министр транспорта региона Сергей Вешняков.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поставил перед ведомством задачу скорее оформить контракты и заплатить аванс, чтобы суда прибыли в регион не просто на будущий год, но ещё и не в конце навигации.

Ранее сообщалось, что речные суда для пассажирских перевозок Пермский край купит в лизинг. АО «Государственная транспортная лизинговая компания» запустила конкурсы на строительство 19 теплоходов.

Для организации пассажирских перевозок по Каме в Прикамье будет создан региональный оператор. В рамках проекта министерства транспорта РФ «Речные магистрали» рассматривается запуск регулярных пассажирских маршрутов из Перми в Казань и Набережные Челны.

«Валдай-45Р» — российское речное мелкосидящее пассажирское судно на подводных крыльях, разработанное ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева (Нижний Новгород). Предназначено для скоростных перевозок в светлое время суток. Головное судно проекта было спущено на воду в сентябре 2017 года, серийное производство начато в 2019-м.

Пассажировместимость — 45 чел., скорость хода — 65 км/ч, дальность плавания — 400 км.

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