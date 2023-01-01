Речные суда для пассажирских перевозок Пермский край купит в лизинг ГТЛК запустила конкурсы на строительство 19 скоростных судов Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с гендиректором Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгением Дитрихом. Ключевым вопросом встречи стало развитие речного флота в Прикамье. Для организации пассажирских перевозок по Каме рассматривается возможность приобретения судов в лизинг с помощью ГТЛК. Об этом сообщили в пресс-службе каревого кабмина.

«Отмечу, АО «Государственная транспортная лизинговая компания» является надежным партнером Пермского края в вопросах приобретения и поставки транспорта — в прошлом году мы совместно поставили в Пермь 64 новых газовых автобуса», — напомнил губернатор и добавил, что для развития речных перевозок вся инфраструктура в крае готова: «Нам осталось решить организационные вопросы и получить суда».

Евгений Дитрих отметил: «Мы форсировано работаем по заказу пассажирских судов и в конце прошлой недели запустили конкурсы на строительство 19 скоростных пассажирских судов. Со стороны ГТЛК будем рады стать подспорьем для реализации программ по обновлению и расширению водного флота региона».

Ранее Дмитрий Махонин сообщил, что в Пермском крае планируется создать регионального оператора для организации пассажирских перевозок по Каме. Также Пермский край собирается войти в проект министерства транспорта РФ «Речные магистрали». Он предполагает организацию скоростных пассажирских перевозок между регионами судами «Метеор» и «Валдай». В первом этапе пока участвуют Нижегородская область, Татарстан и Чувашская Республика. На одном из этапов к этим территориям присоединиться Пермский край. В рамках проекта рассматривается запуск регулярных пассажирских маршрутов из Казани и Набережных Челнов до Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.