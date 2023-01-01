Центр технической инвентаризации займёт исторический особняк в центре Перми Дом купцов Боброва и Гаврилова находится на пересечении улиц Советской и Комсомольского проспекта Поделиться Твитнуть

Центральное подразделение ГБУ «ЦТИ ПК» переезжает в новый офис. Он расположен в историческом особняке на ул. Советской, 56. Об этом сообщили в минимущества региона.

В ведомстве отметили, что переезд из прежних помещений на ул. Куйбышева, 82 на новый адрес займёт период с 20 по 30 ноября. В связи с этим, клиентам рекомендуют при подаче и получении документов обращаться в офисы МФЦ, по электронной почте: info@ctipk.ru, через раздел Онлайн-услуги на сайте ctipk.ru, а также по телефонам: +7(342) 280-99-14 (Управление кадастровой оценки) или +7(342) 241-25-97, 241-25-98 (Управление по работе с клиентами) с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00. Обед с 12:45 до 13:33.

Напомним, здание на ул. Советской, 56 представляет собой двухэтажный кирпичный дом в стиле модерн. Он находится на пересечении улиц Советской и Комсомольского проспекта, был построен предположительно в 1884-1885 годах по проекту известного пермского архитектора Василия Попатенко. Дом строился для семьи местных пароходчиков Каменских, но в истории закрепился за именами следующих владельцев — купцов Боброва и Гаврилова. Здесь позднее расположилась женская семинария при церковно-приходской школе, а позднее базировались педагогический техникум, школа № 28 и Дом пионеров.

С 2021 года подрядная организация проводила ремонт помещений и крыши, восстановила фундамент, кладку. Также планировалась реставрация штукатурной отделки, декоративно-художественной покраски, архитектурно-лепного декора, благоустройство территории и другие мероприятия.

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