Елена Синица В Перми отреставрируют дом купцов Боброва и Гаврилова Здание было построено предположительно в 1884-1885 годах Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Дом купцов Боброва и Гаврилова отреставрируют в Перми. Уже выдано положительное заключение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия с приспособлением для современного использования. Об этом сообщает ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Здание представляет собой двухэтажный кирпичный дом в стиле модерн. Он находится на пересечении улиц Советской и Комсомольского проспекта, был построен предположительно в 1884-1885 годах по проекту известного пермского архитектора Василия Попатенко. Дом строился для семьи местных пароходчиков Каменских, но в истории закрепился за именами следующих владельцев — купцов Боброва и Гаврилова.

Здесь позднее расположилась женская семинария при церковно-приходской школе, а позднее в доме базировались педагогический техникум, школа № 28 и Дом пионеров.

Подрядная организация должна будет провести ремонт помещений и крыши, восстановить основание, фундамент, кладку. Также запланирована реставрация штукатурной отделки, декоративно-художественной покраски, архитектурно-лепного декора, благоустройство территории и другие мероприятия.

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