Пермский школьник передал в зону СВО подаренный ему на день рождения квадрокоптер Поделиться Твитнуть

Платон Петров / фото: волонтёрский штаб «Молот — наш пермский танковый батальон»

Ученик 7 класса пермской гимназии №17 Платон Петров принёс в волонтёрский штаб «Молот — наш пермский танковый батальон» подаренный ему на день рождения квадрокоптер.

Мальчик пояснил, что, по его мнению, сейчас дрон больше пригодится бойцам СВО на передовой. «На запчасти или может будет нужен, как тренировочный», — добавил школьник. Волонтёр, принимавшая гуманитарные пожертвования, не смогла сдержать слёз. Она записала на телефон короткое интервью с мальчиком и выложила его в сеть.

Квадрокоптер и письмо школьника бойцам уже отправили на передовую.

Ранее сообщалось, что ученик 8А класса Суксунской средней школы № 1 Иван Сыропятов пожертвовал 45 тыс. руб. на приобретение прибора ночного видения (ПНВ) для бойцов, находящихся в зоне СВО. Деньги он заработал сам колкой дров.





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