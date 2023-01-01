В Пермском крае школьник заработанные колкой дров 45 тысяч рублей пожертвовал бойцам СВО Поделиться Твитнуть

Иван Сыропятов / фото: Вконтакте/Елена Сушинцева

В Пермском крае ученик 8А класса Суксунской средней школы №1 Иван Сыропятов пожертвовал 45 тыс. руб. на приобретение прибора ночного видения (ПНВ) для бойцов, находящихся в зоне СВО. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила секретарь по оргработе бюро Пермского краевого комитета КПРФ Елена Сушинцева.

Она рассказала, что 7 ноября ей позвонил отец мальчика и сказал, что его сын хочет перевести денежные средства, которые он заработал колкой дров на покупку прибора, который был указан в заявке от бойцов одного из подразделений на линии фронта.

Прибор был заказан и оплачен, его доставят по назначению в зону СВО с десятым гуманитарным конвоем, написала Сушинцева и приложила копию платежки.

«Иван, я обещаю, что слова благодарности от ребят, для кого ты приобрёл этот ПНВ , будут переданы тебе лично! Честь и хвала тебе и твоим родителям», — добавила Елена.

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