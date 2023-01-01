Алёна Бронникова Мэрия Перми планирует перераспределить функции между департаментами в связи с передачей ИТП краю Часть полномочий перейдёт департаменту земельных отношений Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми планирует дополнить функции департамента земельных отношений в связи с передачей подведомственного департаменту градостроительства и архитектуры МБУ «Институт территориального планирования» (ИТП) в краевую собственность. Соответствующие изменения предлагается внести в положения ведомств.

Информацию о проекте решения представила глава департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова на заседании комитета по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской думы. Документ учитывает передачу функций ИТП по формированию земельных участков и постановки их на кадастровый учёт департаменту земельных отношений администрации Перми.

«Данные работы проводились МБУ «Институт территориального планирования», а с 1 января 2024 года данный Институт переходит на региональный уровень, и, соответственно, кадастровые работы мы будем закупать по ФЗ № 44. Поскольку департамент земельных отношений является органом, который распоряжается земельными участками и вовлекает их в оборот, данную функцию предлагается закрепить в положении именно этого органа», — рассказала Мария Норова.

Кроме того, ранее ИТП занимался созданием схемы размещения капитальных гаражей, этой работой теперь также будет заниматься департамент земельных отношений Перми. При этом изменения, как подчеркнула чиновница, не коснутся штатной численности учреждений, а денежные средства предусмотрены в проекте бюджета на ближайшую трёхлетку.

Депутаты поддержали данное предложение. Документ также будет рассмотрен депутатами на заседании комитета по инвестициям Пермской гордумы 15 ноября.

В октябре мэрия Перми подписала постановление о безвозмездной передаче МБУ «Институт территориального планирования» из собственности муниципального образования в государственную собственность Пермского края. Согласно документу, вместе с этим краю передано имущество организации на сумму 13,9 млн руб. ИТП и ГКУ «Институт регионального и городского планирования» объединят в одну структуру — единый центр компетенций. Данное учреждение будет осуществлять полномочия в градостроительной сфере, в частности, те, которые планируется передать в ведение органам государственной власти региона от Пермского ГО.

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