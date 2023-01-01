Алёна Бронникова
Мэрия Перми передаст на краевой уровень ещё часть полномочий в градостроительной сфере
Законопроект рассмотрят на заседании парламента 30 ноября
В Законодательное собрание Прикамья поступил законопроект о перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти региона и органами местного самоуправления Перми. Документ опубликован на сайте краевого кабмина.
Законопроект предусматривает передачу полномочий администрации краевой столицы по обеспечению подготовки документации планировки территории Пермского ГО для размещения объектов местного значения и образования земельных участков под многоквартирными домами.
Краевое правительство будет принимать решения об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для реализации комплексного развития территории (КРТ) жилой и нежилой застройки, а также заключать соглашения об изъятии земельных участков и недвижимости и прекращении соответствующих прав собственников на данные объекты. Кроме того, региону перейдут полномочия по принятию и реализации решений о КРТ.
Для реализации перераспределённых полномочий предлагается реорганизовать два учреждения: городское МБУ «Институт территориального планирования» и ГКУ Пермского края «Институт регионального и городского планирования». И создать единый центр компетенций, который будет иметь необходимую материальную и техническую базу.
«Создание центра компетенций позволит повысить качество выполняемых работ, а также уменьшит сроки подготовки, согласования и проверки документации по планировке территории. Это позволит сократить строительный инвестиционный цикл региона», — сообщается в пояснительной записке.
Законопроект депутаты краевого парламента рассмотрят на ближайшем пленарном заседании 30 ноября.
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