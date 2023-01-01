Алёна Бронникова Мэрия Перми передаст на краевой уровень ещё часть полномочий в градостроительной сфере Законопроект рассмотрят на заседании парламента 30 ноября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Законодательное собрание Прикамья поступил законопроект о перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти региона и органами местного самоуправления Перми. Документ опубликован на сайте краевого кабмина.

Законопроект предусматривает передачу полномочий администрации краевой столицы по обеспечению подготовки документации планировки территории Пермского ГО для размещения объектов местного значения и образования земельных участков под многоквартирными домами.

Краевое правительство будет принимать решения об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для реализации комплексного развития территории (КРТ) жилой и нежилой застройки, а также заключать соглашения об изъятии земельных участков и недвижимости и прекращении соответствующих прав собственников на данные объекты. Кроме того, региону перейдут полномочия по принятию и реализации решений о КРТ.

Для реализации перераспределённых полномочий предлагается реорганизовать два учреждения: городское МБУ «Институт территориального планирования» и ГКУ Пермского края «Институт регионального и городского планирования». И создать единый центр компетенций, который будет иметь необходимую материальную и техническую базу.

«Создание центра компетенций позволит повысить качество выполняемых работ, а также уменьшит сроки подготовки, согласования и проверки документации по планировке территории. Это позволит сократить строительный инвестиционный цикл региона», — сообщается в пояснительной записке.

Законопроект депутаты краевого парламента рассмотрят на ближайшем пленарном заседании 30 ноября.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.