Максим Артамонов В Перми «Дачу на набережной» передадут детскому молодёжному центру Это произойдёт после реставрации Поделиться Твитнуть

Как рассказал начальник департамента по культуре и молодёжной политике администрации Перми Василий Головин, объект культурного наследия «Дача на набережной», известный также как «Дача Мешкова», станет частью комплекса детского молодёжного центра. Об этом он сообщил на заседании комитета Пермской городской думы по социальной политике.

«Сейчас разработана научно-проектная документация на противоаварийные работы, чтобы его (здание — ред.) можно было сохранить. После чего будет разрабатываться документация на его реконструкцию. «Дача на Набережной» стоит на территории бывшего детского лагеря, который в дальнейшем планируется переоборудовать в детский молодёжный центр. И этот объект войдёт как одно из зданий этого центра», — пояснил чиновник.

Напомним, недавно в Закамске было отреставрировано ещё одно историческое здание — «Дача Синакевича». Там проведено отопление и в конце декабря откроется резиденция Деда Мороза.

«Дача на набережной» расположена по адресу ул. Кировоградская, 162. Здание было построено в начале XX века. После Октябрьской революции здесь располагалось районное управление водного транспорта, а в 1929 году — Закамский совет рабоче-крестьянских депутатов, первый орган Советской власти в Кировском районе Перми.

В 2021 году объект было решено восстановить к 300-летнему юбилею Перми.

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