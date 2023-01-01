Максим Артамонов На Дачу Синакевича в Перми провели отопление В конце декабря там планируется открыть резиденцию Деда Мороза Поделиться Твитнуть

фото: телегам-канал Алексея Дёмкина

На заседании комитета Пермской городской думы по социальной политике начальник департамента по культуре и молодёжной политике Василий Головин ответил на вопросы депутатов о дальнейшей судьбе отреставрированной недавно Дачи Синакевича в Закамске. По словам чиновника, здание будет отапливаться.

«Работы проводились в течение полутора лет под чутким надзором Инспекции по охране культурного наследия Пермского края. Заказчиком работ был городской центр охраны памятников. Каждый элемент был демонтирован, восстановлен и обратно смонтирован. Работали наши пермские мастера. Когда мы рассуждали о концепции использования здания, мы понимали, что оно всю жизнь использовалось как летняя дача. Там нет ни водопровода, ни канализации. И мы понимаем, что крупные проекты завести туда трудно. Вместе с тем, мы нашли возможность, чтобы дача отапливалась, в том числе и в зимний период, без ущерба для объекта культурного наследия», — пояснил Головин.

Начальник департамента также сообщил, что сейчас разрабатывается концепция, разработан интерьер, закупается оборудование и составляется программа для резиденции Деда Мороза.

«Главой города запущен уже конкурс. И я думаю, что мы с удовольствием сводим туда депутатов городской думы, похвастаемся», — отметил чиновник.

Напомним, в начале этой недели глава Перми Эдуард Соснин рассказал, что завершились работы по реконструкции Дачи Синакевича, которая станет филиалом ДК им. Кирова и резиденцией Деда Мороза — она откроется в конце декабря. Летом объект будет использоваться как пространство для молодых художников.

Дача чиновника, театрального деятеля и мецената Александра Синакевича находится в Кировском районе Перми (ул. Танцорова, 24). Её построили в конце XIX века в псевдорусском стиле. Является объектом культурного наследия регионального значения. Реконструкция началась в 2021 году. Выполнением реставрационных работ на объекте за 18,7 млн руб. занималось ООО «Союз ПС». Сдача объекта планировалась на 2023 год.

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