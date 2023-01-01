Максим Артамонов В Перми закончена реконструкция «Дачи Синакевича» В ближайшее время там разместится резиденция Деда Мороза Поделиться Твитнуть

Фото: Эдуард Соснин

В Кировском районе Перми завершились работы по реконструкции «Дачи Синакевича», который станет филиалом ДК им. Кирова и резиденцией Деда Мороза — она откроется в конце декабря. Летом объект будет использоваться как пространство для молодых художников. Об этом в своём telegram-канале сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.

«Белоснежное здание похоже на настоящий дворец из русских сказок и прекрасно подходит для размещения в нем приёмной главного зимнего волшебника», — написал глава города.

Чиновник также сообщил, что все, кто хочет первыми попасть в новую резиденцию Деда Мороза, могут поучаствовать в конкурсе. Для этого нужно нарисовать новогоднюю открытку, на которой будут изображены ваши любимые места в Перми или одна из знаковых достопримечательностей города. Затем нужно отсканировать или сфотографировать открытку и добавить её в комментарии под этим постом главы Перми в его telegram-канале до 1 декабря.

Фото: Эдуард Соснин

«10 победителей выберем в начале декабря, именно они первыми встретятся с Дедом Морозом в обновленной резиденции и смогут загадать свои желания. А для всех желающих резиденция откроется в конце декабря», — добавил мэр.

Дача чиновника, театрального деятеля и мецената Александра Синакевича находится в Кировском районе Перми, на ул. Танцорова, 24. Была построена в конце XIX века в псевдорусском стиле, является объектом культурного наследия регионального значения. Реконструкция началась в 2021 году. Выполнением реставрационных работ на объекте за 18,7 млн руб. занималось ООО «Союз ПС». Сдача объекта планировалась на 2023 год.

В августе мэрия Перми сообщила о планах разместить в здании резиденцию Деда Мороза, которая будет функционировать в зимнее время.

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