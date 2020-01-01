Олеся Максименко «Дачу Синакевича» в Перми отреставрируют к 300-летию города Также определён подрядчик на инженерно-техническое обследование «Дачи на набережной» Поделиться Поделиться Твитнуть

Дача Синакевича

Константин Долгановский

Объявлен конкурс на выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Дача Синакевича». На проведение инженерно-технического обследования второго памятника — «Дачи на набережной» — определён подрядчик. Работы выполнит ООО «Стройтехэксперт».

На «Даче Синакевича» предстоит отреставрировать архитектуру и конструктив здания, отремонтировать внутреннее электрооборудование, освещение, отопление и пожарную сигнализацию, адаптировать памятник для инвалидов и маломобильных групп населения.

На «Даче на набережной» до середины сентября текущего года ООО «Стройтехэксперт» должен провести предварительные работы, обмерные чертежи и инженерные исследования. После этого планируется разработка научно-проектной документации и реставрация объекта.

Оба памятника архитектуры планируется отреставрировать к 300-летию Перми, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Напомним, о том, что яркие образцы «деревянного модерна» — дачи основателя пермского университета Николая Мешкова и первого директора оперного театра Александра Синакевича в Старых Водниках — исчезают на глазах, «Новый компаньон» писал ещё в начале 2018 года.

Средства на восстановление дач были внесены в расходную часть бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов в октябре 2019 года. В ноябре 2020 года объекты обнесли забором и поставили пункт охраны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.