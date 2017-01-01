В гордуму внесён проект дефицитного бюджета на 2020 год

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Глава Перми Дмитрий Самойлов внёс в гордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

Бюджет предлагается дефицитным: на 2020 год доходная часть предполагается в сумме 37,9 млрд руб. (21 млрд руб. — налоговые и неналоговые доходы, 16,8 млрд руб. — субсидии краевого и федерального бюджетов), расходная — 39,2 млрд руб.

В последующие два года планируется увеличение доходов до 40 млрд руб., но бюджет также останется дефицитным на уровне 400—600 млн руб.

В трёхлетку планируется построить пять детсадов, корпус школы, пять спортплощадок, реконструировать четыре образовательных учреждения, в том числе Дворец молодёжи, построить два бассейна, реконструировать манеж «Спартак», экстрим-парк, построить лыжероллерную трассу на базе «Прикамье».

Также в расходную часть бюджета включены: реконструкция набережной в Закамске, восстановление дач Синакевича и Мешкова (мкрн Водники), реконструкция дорог. В частности, завершение ул. Революции и Героев Хасана, реконструкция ул. Карпинского, Жукова, Плеханова, пл. Восстания, ул. Крисанова.

В планах — строительство социальных объектов: пяти детских садов в Дзержинском, Мотовилихинском и Кировском районах, нового корпуса школы на ул. Юнг Прикамья, 3 и пяти спортивных площадок, а также реконструкция четырёх образовательных учреждений и здания Дворца молодёжи. Из спортивных объектов планируется строительство бассейна на ул. Гашкова, комплекса с бассейном на ул. Шпальной, реконструкция манежа «Спартак», физкультурно-спортивного центра на ул. Академика Веденеева, лыжероллерной трассы и объектов на территории экстрим-парка. Планируется завершение реконструкции ул. Героев Хасана и ул. Революции, реконструкция ул. Карпинского, ул. Маршала Жукова, ул. Плеханова, площади Восстания, строительство на ул. Крисанова и ул. Журналиста Дементьева.