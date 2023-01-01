За неделю в Прикамье зарегистрировано более 14 тысяч заболевших ОРВИ Фиксируются единичные случаи гриппа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за неделю зарегистрировано 14 354 случая ОРВИ. Это соответствует показателю прошлой недели, эпидпорог среди населения не превышен, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Согласно данным лабораторного мониторинга, сейчас в Прикамье циркулируют, в основном, возбудители негриппозной этиологии, однако уже выявляются единичные случаи гриппа, в том числе гонконгского.

В целях профилактики ОРВИ и гриппа специалисты рекомендуют до сезонного подъёма заболеваемости сделать прививку. Ранее в минздраве рассказали о работе на этой неделе мобильных пунктов вакцинации.

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