В Пермском крае выявили три случая гонконгского гриппа Специалисты рекомендуют поторопиться с прививкой Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский край стал пятым российским регионом, где в этом эпидсезоне выявлены случаи гонконгского гриппа. Всего в Прикамье обнаружено трое заболевших подтипом А (H3N2). Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Гонконгский грипп — это острое респираторное заболевание, названное так в связи с пандемией, произошедшей в Гонконге в 1968 году. Этот тип гриппа быстро распространяется и является особенно опасным для детей в первые годы жизни, а также для людей с ослабленным иммунитетом.

В РПН отметили, что эффективным способом защиты от штамма Гонконг остаётся вакцинация. Данная разновидность гриппа включена в состав сезонной вакцины. Также в ведомстве отметили, что на прошлой неделе уменьшилось число заболевших ОРВИ.

Ранее СМИ сообщали о случаях гонконгского гриппа в других регионах России: в Тюменской, Орловской, Сахалинской и Амурской областях.

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