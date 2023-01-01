В Пермском крае начали выявлять первые случаи заболевания гриппом При этом число заболевших ОРВИ снижается Поделиться Твитнуть

В период с 30 октября по 5 ноября в Пермском крае зарегистрировано 14,5 тыс. случаев ОРВИ. Это ниже показателя прошлой недели на 8,9%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что эпидемический порог не превышен, а среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии, хотя единичные случаи гриппа уже регистрируются.

В целях профилактики гриппа и ОРВИ врачи рекомендуют сделать прививку. Поставить её можно в поликлинике по месту жительства, в медпунктах предприятий, а также в мобильных пунктах вакцинации.





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