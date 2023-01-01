На этой неделе в Перми будут работать два мобильных пункта вакцинации Они откроются в ТРК «СпешиLove» и ТЦ «Знание» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С 7 по 12 ноября в Ленинском и Мотовилихинском районах Перми работают два мобильных пункта вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. Для этого при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

Один пункт начал работать с 7 ноября на первом этаже в ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114). Поставить прививку там можно до 12 ноября включительно с 11:00 до 17:00. Второй пункт откроется завтра, 8 ноября, и будет работать до пятницы в ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42) с 12:00 до 18:00.

В ведомстве отмечают, что вакцинация — наиболее эффективный метод защиты, который позволяет существенно снизить риски тяжёлого течения заболевания и возможных осложнений.

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