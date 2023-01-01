В Перми на этой неделе заработают два мобильных пункта вакцинации Привиться можно будет от гриппа и пневмококковой инфекции Поделиться Твитнуть

В Перми на этой неделе откроются два мобильных пункта вакцинации, где можно будет при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС поставить прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, при себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

Так, 14-19 ноября с 11.00 до 17.00 будет работать мобильный пункт ТРК «СПЕШИLOVE» (ул. Спешилова, 114, 1-й этаж), а 15-17 ноября с 12.00 до 18.00 — в ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42).

Сделать прививку могут лица старше 18 лет.

В министерстве напомнили, что вакцинация является наиболее эффективным методом защиты от тяжёлых заболеваний, включая грипп. Особенно важно привиться лицам старше 60 лет, а также тем, у кого есть сопутствующие хронические заболевания.

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