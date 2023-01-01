Максим Артамонов Пермского журналиста Владислава Иваненко депортировали из России в Казахстан До этого он пробыл 48 часов в миграционном центре Поделиться Твитнуть

Фото: страница Владислава Иваненко ВКонтакте

Как сообщает Properm.ru, журналиста издания Владислава Иваненко принудительно депортировали из РФ в Казахстан, несмотря на приостановку решения об аннулировании вида на жительство (ВНЖ) в России.

По данным портала, вечером 13 ноября в камеру Центра временного содержания иностранных граждан, где находился Владислав с 9 ноября, пришли сотрудники органов и объявили о депортации, не отвечая на вопросы. Затем журналиста отвезли в аэропорт Екатеринбурга и депортировали в Казахстан.

Вместе с тем, сегодня, в 16:00, в Кировском суде Перми должен был состояться процесс по этому делу. При этом ранее, 10 ноября, судья Свердловского районного суда приостановил решение об аннулировании ВНЖ. Кроме того, были истребованы материалы, на основании которых было вынесено такое решение. Эти документы поступили в Кировский районный суд, и судья уже ознакомился с ними.

Редакция Properm потребовала от правоохранительных органов официально прокомментировать происходящее.

Напомним, Владислава задержали утром 9 ноября, после чего на 48 часов отправили в Центр временного содержания иностранных граждан.

Поводом для таких мер стало то, что у молодого человека, который является гражданином Казахстана, но последние восемь лет живёт и работает в Перми, недавно был аннулирован вид на жительство. Об этом он получил уведомление, однако оно было обжаловано в установленный законом срок.

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