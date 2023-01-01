Максим Артамонов Задержанный в Перми журналист помещён в миграционный центр на 48 часов Владислава Иваненко задержали из-за аннулированного вида на жительство Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Журналист Properm.ru Владислав Иваненко, которго задержали накануне, на 48 часов помещён в Центр временного содержания иностранных граждан в Кировском районе Перми. Об этом сообщает в telegram-канале издания.

Редакция Properm поблагодарила всех коллег по цеху и неравнодушных за поддержку.

Напомним, Владислава задержали утром 9 ноября полиция задержала журналиста издания Properm.ru Владислава Иваненко и отправила его в «Центр временного содержания иностранных граждан».

Подовом для таких мер стало то, что у молодого человека, который является гражданином Казахстана, но последние восемь лет живёт и работает в Перми, недавно был аннулирован вид на жительство. Об этом он получил уведомление, однако оно было обжаловано в установленный законом срок.

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