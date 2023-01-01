Максим Артамонов В Перми полиция задержала журналиста Владислава Иваненко Его могут депортировать из России из-за казахстанского гражданства Поделиться Твитнуть

Фото: страница Владислава Иваненко ВКонтакте

Утром 9 ноября полиция задержала журналиста издания Properm.ru Владислава Иваненко и отправила его в «Центр временного содержания иностранных граждан». Сейчас с ним нет связи. Об этом сообщает издание Properm.ru.

Владислав Иваненко является гражданином Казахстана. Но последние восемь лет живёт и работает в Перми. Недавно у него был аннулирован вид на жительство, о чём он получил уведомление. К административной или уголовной ответственности Владислав Иваненко не привлекался.

По словам главного редактора издания Дениса Вихрова, редакция не считает обоснованным решение об аннулировании ВНЖ, которое было указано в заявлении полиции. Кроме того, решение было обжаловано в установленный законом срок. В связи с этим Properm.ru требует перестать оказывать давление на сотрудника и редакцию.

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