Екатерина Артёмова Пермский краевой суд оставил в колонии поставщиков фальсифицированных медизделий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу предпринимателей Уткирбека Мамажонова, Демокрита Манелова и Станислава Чалкова на решение Ленинского райсуда Перми. Ранее первая инстанция признала бизнесменов виновными в сбыте фальсифицированных медицинских изделий и мошенничестве, назначив наказание в виде лишения свободы. Как сообщает пресс-служба краевого суда, приговор был изменён, но лишь в описательно-мотивировочной части, наказание осуждённым осталось без изменений.

Расследование уголовного дела в отношении руководителя челябинского ООО «Медлайт» Станислава Чалкова и жителей Казани Уткирбека Мамажонова и Демокрита Манелова завершилось в апреле этого года. Было установлено, что они поставили в ГКУЗ «Пермский краевой центр мобилизационных резервов «Резерв» 700 тыс. медицинских халатов и 57, 5 тыс. комплектов защитной одежды с указанной в сопроводительных документах ложной информацией об их характеристиках и изготовителе. Ущерб составил 71,5 млн руб.

В июле Ленинский райсуд вынес предпринимателям приговор. Мамажонову и Чалкову было назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии общего режима и выплатой штрафа в размере 500 тыс. руб. каждому. Манелов по решению суда проведёт в колонии общего режима шесть лет. Его также обязали выплатить штраф в размере 400 тыс. руб.

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