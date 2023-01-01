Максим Артамонов В Перми осудили трёх бизнесменов за хищение более 70 млн рублей Они сбывали фальсифицированные медицинские изделия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми трое бизнесменов признаны виновными в хищении более 70 млн руб. из бюджета и сбыте крупной партии фальсифицированных медицинских изделий. Их приговорили от шести до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Среди осуждённых — житель Челябинской области и два жителя Татарстана. По данным портала Properm.ru, речь идёт о бизнесменах из Казани Уткирбеке Мамажонове и Демокрите Манелове, а также предпринимателе из Челябинска Станиславе Чалкове.

Как установил Ленинский районный суд Перми, с октября 2020 года по 25 мая 2021 года предприниматели произвели в Казани и сбыли на территории Пермского края более 700 тыс. фальсифицированных медицинских изделий: защитных комплектов одежды и медицинских халатов. Кроме того, они похитили бюджетные деньги, выделенные на закупку этих изделий, на сумму более 71 млн руб., причинив ущерб краевому Министерству здравоохранения на указанную сумму.

По решению суда Станислава Чалкова приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в 500 тыс. руб. и лишению права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медизделий сроком на три года года. Такое же получил Уткирбек Мамажонов.

Демокрита Манелова осудили на шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить штраф 400 тыс. руб. Его лишили права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий сроком на два года.

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