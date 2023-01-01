Алёна Бронникова Директор Фонда грантов губернатора Пермского края покидает свой пост Елена Малкова сообщила, что приняла решение ещё в августе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экс-проректор по молодёжной политике ПГНИУ Елена Малкова покидает пост руководителя Фонда грантов губернатора Пермского края. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Возможно, своим решением я предвосхитила действия оппонентов, приняв решение (ещё в августе) о завершении этапа своей жизни под названием «фонд» и о подготовке к новому (название ещё не придумала). Но хочу вам сказать: в работе грантооператора — в распределении бюджетных средств на поддержку инициатив можно действовать открыто, честно, добросовестно, не продаваясь ни за деньги, ни за власть, не поддаваясь на провокации в СМИ, пабликах, социальных сетях», — написала она на личной странице ВКонтакте.

О дальнейших планах, а также о своём преемнике Елена Малкова не рассказала.

Елена Малкова в 2015 году основала АНО «Молодёжный эксперт». Через пять лет её назначили проректором по молодёжной политике ПГНИУ, а в 2021-м — директором Фонда грантов губернатора Пермского края. Также она возглавила региональный центр для оказания поддержки социально ориентированных НКО.

На посту проректора по молодёжной политике ПГНИУ Малкова стала известна в публичном пространстве после того, как в марте 2022 года стала инициатором анкет для изучения «социальных настроений» среди студенчества. В них были вопросы о том, считает ли студент себя патриотом, какие чувства вызывает спецоперация в Украине и какие формы выражения собственного мнения считает приемлемыми: волонтёрская деятельность или несогласованные митинги?

После того как экс-ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников в феврале написал заявление об увольнении по состоянию здоровья, в вузе начались кадровые перестановки. Так, новым проректором по молодёжной политике и внеучебной работе была назначена Ольга Мещерякова, сменив на этой должности Елену Малкову. При этом сама Малкова рассказала СМИ, что её не уведомляли о кадровых решениях.

Фонд грантов губернатора Пермского края создан на основании соответствующего постановления регионального правительства от 21 декабря 2020 года. Учредителем является Пермский край в лице администрации губернатора. Как отмечается на сайте организации, задачей Фонда является формирование и совершенствование инфраструктуры, которая для НКО сделает доступными гранты на реализацию социальных проектов и позволит внедрять новые инструменты поддержки. Кроме того, Фонд должен стать центром компетенций по обучению и поддержке НКО.





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