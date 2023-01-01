В Перми продано бывшее здание музея PERMM Покупатель актива пока не называется Поделиться Твитнуть

Музей PERMM

Сергей Федосеев

Холдинг «Сатурн-Р» продал в Перми здание на бульваре Гагарина, 24, которое ранее использовалось музеем современного искусства PERMM. Объявление о доступности объекта для аренды и его продаже удалено с веб-ресурса «Авито». Владелец «Сатурн-Р» Александр Репин подтвердил изданию «Коммерсантъ-Прикамье» факт продажи, но отметил, что ещё не получил денежные средства от реализации здания. Также он не стал называть покупателя актива и разглашать планы на использование здания. В Росреестре данные об изменении собственника пока не отражены.

Напомним, с 2014 по 2023 год здание арендовал музей PERMM. В 2023 году стоимость аренды для музея увеличилась с 16 до 18 млн руб. В январе стало известно, что культурное учреждение арендует здание автосалона на ул. Крисанова у официального дилера Mercedes-Benz — компании «Телта-MБ». Недавно музей PERMM открылся в новом месте.

В освободившемся здании Александр Репин рассматривал возможность открытия элитного ресторана или клиники. Помещения осматривали представители частного пермского учебного центра «Современное образование». В учебном центре подтвердили интерес к объекту, однако в итоге от покупки отказались.

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